На Львівщині стартував Кубок світу з паралімпійських лижних перегонів

На базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України у Яворові на Львівщині стартував Кубок світу-2017 Міжнародного паралімпійського комітету з лижних перегонів та біатлону.

«Надзвичайно приємна і урочиста подія відбувається сьогодні в Україні! Вперше в історії паралімпійського і олімпійського спорту наша держава приймає етап Кубка світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону. 19 країн світу беруть участь у цьому заході», – сказав віце-прем’єр Павло Розенко, виступаючи на відкритті 12 січня.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, Розенко зауважив, що Кубок світу є одним з ключових заходів на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів на зимові ХІІ Паралімпійські ігри 2018 року, що відбудуться у Пхьончхані в Південній Кореї.