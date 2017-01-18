На Львівщині СБУ затримала чоловіка під час спроби продажу зброї та боєприпасів

У Червонограді на Львівщині співробітники СБУ спільно з поліцією затримали 43-річного раніше судимого за розбій та вимагання місцевого жителя під час спроби продажу зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Спецоперація із затримання продавця зброї була проведена 17 січня на одній з вулиць Червонограда. Під час огляду його автомобіля співробітники спецслужби виявили автомат «Калашникова» та сім магазинів до нього, бойову гранату «РГД» із запалом, понад двісті набоїв калібру 5.45 мм, а також два великих пакунки з марихуаною.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням волі на строк до п’яти років).

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та боєприпасів.