На Львівщині рятувальники витягли в горах із снігових переметів вісім вантажівок

На Львівщині 4 січня рятувальники витягли із снігових переметів у Сколівському районі вісім вантажівок.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 4 січня з метою реагування в складних погодних умовах здійснено виїзд в район села Івашківці Сколівського району (Івашківський перевал) 2-ого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, яким було організовано регулювання руху транспортних засобів, витягнуто 8 великовантажних автомобілів, встановлено намет та обладнано стаціонарний пункт обігріву, створено два пересувних пункти обігріву.