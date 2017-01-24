На Львівщині реалізовується проект щодо спроможності територіальних громад

У дев’яти областях України в рамках децентралізації реалізовується проект «Сильні локальні громади – ключ до успіху реформи місцевого самоврядування», спрямований на швидкі та ефективні зміни на місцях.

Про це координатор цього проекту, керівник громадської організації «Товариство Лева» Андрій Нечипорук повідомив під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Як зробити територіальні громади спроможними? Співпраця заради локальних змін: успішні практики з Польщі і України».

«Це була дворічна ініціатива, котра реалізовувалася в 9 областях України. Це були Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька області. І на заході України – Львівщина та Буковина. Упродовж цих двох років діяльності було зроблено багато роботи у громадах», – сказав він.

Нечипорук нагадав, що два роки тому в Україні розпочався процес децентралізації, і в різних регіонах він відбувається по-різному.

«Два роки тому ми подивилися на те, що ми як громадські організації, громадські активісти з різних регіонів можемо зробити, щоб цей процес був більш ефективним та швидшим… Ми хотіли активізувати людей, щоб люди, які живуть на місцях у своїх громадах, розуміли, що за процеси відбуваються, щоб вони відчували силу свої громад, ініціатив, ідей. Ми вирішили працювати з цими локальними громадами… щоб вони також брали ініціативу в свої руки, починали щось робити, залучати», – зазначив активіст.

За його словами, на початку цього процесу проводили навчання, обговорення, круглі столи.

«Зініціювали, щоб місцеві громади подивилися на себе зі сторони… Була проведена низка локальних аналізів ситуацій на місцях. І по частині тих проблем, які були виявлені в громадах, були реалізовані ініціативи в рамках невеликих грантових конкурсів. Вони показали, що ініціатива, яка йде від людей і в співпраці з місцевим самоврядуванням, приносить результат. На місцях з’явилося відчуття у людей, що ці ініціативи є корисними», – зазначив Нечипорук.

«Зараз проект уже закінчується, але люди самі виходять на контакт і інформують про чергові ініціативи», – резюмував координатор проекту.

Проект реалізовується фондом «Освіта для демократії», ГО «Наше Поділля», ГО «Товариство Лева» та мережею «Громадські ініціативи України».