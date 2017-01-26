На Львівщині «працювало» злочинне угруповання з викрадення елітних автомобілів

Злочинне угруповання з викрадення елітних автомобілів працювало в шести регіонах України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

«За наявною у слідства на даний момент інформації, угруповання «працювало» у Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франковської та Рівненської областях. Крім того, тільки у 2016 році і тільки у Києві цією «фірмою» було повернуто за винагороду власникам 67 авто, викрадених іншими злочинними угрупованнями»,- написав міністр.

Він повідомив, що «проведено 48 санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та долучено до матеріалів справи 8 елітних автомобілів, на яких пересувалися фігуранти, один нещодавно викрадений «Мерседес», десятки коштовних годинників, готівкові кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, пристрої для зчитування сигналу з електронного ключа автомобілів, кілька десятків мобільних телефонів, наркотичні речовини та зброю».

За словами Авакова, накладено арешти на майно затриманих, з метою подальшого задоволення цивільних позовних заяв потерпілих.

Як зазначив глава МВС, «засновником» афери є киянин 1979 року народження, колишній курсант Академії внутрішніх справ України, виключений з вишу за вживання наркотичних речовин, який був учасником злочинних угруповань, що займалися розбоями, грабежами та рекетом.

За даними Авакова, у кримінальному світі фігурант відомий на прізвиська «Карп», «Псих» та «Жид», а в службових правоохоронних базах він проходить за вчинення злочинів майнового характеру, незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків.

Міністр також повідомив, що до складу угруповання входив колишній співробітник кримінального блоку Голосіївського райуправління міліції Києва, який займався розкриттям злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням автотранспорту. Після виходу на пенсію цей підполковник, підтримуючи тісні зв’язки з працівниками різних правоохоронних структур, допоміг «Карпові» втілили в життя «ефективну протиправну схему».

Аваков також описав схему як викрадалися автомобілі: «Один з організаторів дає наводку на знайомого власника автівки VIР-класу. Виконавці переслідують обраний автомобіль до повної його зупинки. У момент, коли водій виходить з салону машини і направляється до під’їзду будинку, магазину, ресторану, повз нього на максимально короткій відстані проходить один з виконавців – на вигляд звичайний перехожий, щоправда, з портфелем-папкою в руках. Насправді – це спеціальне достатньо дороге обладнання (вартістю до 20 тисяч євро) для зчитування інформації з електронного ключа іномарки».

«Як тільки ключ зчитано, інший виконавець, який перебуває поблизу автомобіля жертви, отримує сигнал на спеціальний блок. Машина «бачить» начебто свій електронний ключ і розблоковується. 20 секунд, і автівкою вже кермує крадій. Зазвичай, викрадену «красуню» відганяють у підготовлене неподалік гаражне приміщення, рідше – у віддалене місце», – сказав міністр.

Аваков зазначає, що пізніше чи то «Карп», чи колишній підполковник міліції нібито «виключно з добрих намірів, виключно через надзвичайно впливових людей «допомагали вирішити проблему». Потім зловмисники повертали вкрадену автівку за винагороду у 20-35 тис. доларів.

Колишній міліціонер, наголошує міністр, «начебто здатний своїми впливовими зв’язками повернути будь-який викрадений автомобіль, був просто героєм: досвідчений опер, авторитет, взірець, який веде спокійний і скромний спосіб життя».

«Тож у разі викрадення на території Києва, до нього відразу телефонували розшуківці з проханням поради і допомоги»,- додав глава МВС.

При цьому Аваков підкреслив що «на відміну від непоказного пенсіонера «Карп» дозволяв собі і своїй родині життя із шиком: приміром, серед автопарку сім’ї – Мерседес-222, у його дружини – Ауді С3»7, за Києвом – дорогий особняк, закордоном – теж нерухомість, для дитини – квадроцикл, домашні улюбленці, вартість цуценяти яких – 5 тис. доларів, золото, діаманти і подібні аксесуари елітного клану».

Міністр зауважив, що «банда викрадачів», налагодивши тісні зв’язки у судовій структурі, СБУ, серед діючих працівників поліції, і відчуваючи свою безкарність, настільки увійшла в раж, що почала викрадати автомобілі навіть у державних посадовців, серед яких – народні обранці та чиновники з Апарату президента України».

Як повідомлялося, Національна поліція затримала групу осіб, які викрадали елітні автомобілі.

“Вже затримано 5 осіб з даної злочинної групи”, – заявив на брифінгу начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 255 (створення злочинної організації), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 190 (шахрайство), 263 (незаконне поводження зі зброєю), 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.