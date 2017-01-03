На Львівщині під час зіткнення легковика з автобусом загинула одна людина

На Львівщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля ГАЗ-24 з рейсовим автобусом, який слідував за маршрутом «Калуш – Львів», на місці пригоди загинув 45-річний водій легковика.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 січня о 17:20 поблизу села Заріччя Жидачівського району. Місцевий житель, керуючи автомобілем ГАЗ-24, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом МАN в якому перебувало 29 пасажирів.

Внаслідок ДТП загинув водій легковика. Пасажири та водій автобуса не постраждали.