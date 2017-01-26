На Львівщині під час ДТП загинула громадянка Польщі

На Львівщині внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Volvo з легковиком Renault Scenic загинула 53-річна громадянка Польщі, ще двоє осіб травмовано.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня поблизу села Тернавиця Яворівського району. 24-річний водій вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення із легковиком. Від отриманих травм на місці події загинула громадянка Польщі, яка перебувала в салоні легкового автомобіля. Водій та ще одна пасажирка Renault Scenic, жителі Івано-Франківської області, отримали травми.