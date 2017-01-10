На Львівщині невідомі зруйнували пам`ятник загиблим у 1944 році полякам

У селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини в ніч на 10 січня невідомі зруйнували пам’ятник загиблим у 1944 році полякам, мешканцям цього повністю знищеного села.

Як повідомив перший заступник голови Бродівської РДА Володимир Адамець, до райдержадміністрації про акт вандалізму сьогодні повідомив депутат Бродівської районної ради Ігор Криськів. Для з‘ясування обставин події та обсягу пошкоджень, на місце виїхало керівництво РДА, райради, правоохоронці, передає УНІАН.

«Пам‘ятник дуже сильно пошкоджено, знищено більше половини стел з прізвищами загиблих. Одну з колон розмалювали у синьо-жовтих кольорах, іншу – червоно-чорною фарбою та нацистською символікою. Ознак того, що пам’ятник підірвали, як повідомили деякі ЗМІ, тут не виявлено. Очевидно, що плити розбивали кувалдами чи чимось подібним. Фактично, пам’ятник зруйнований більш ніж на 50%», – розповів Адамець.

Речник Нацполіції в Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що правоохоронці наразі працюють на місці події, проводиться опитування мешканців села та прилеглих населених пунктів.

«Ознак того, що пам’ятник було підірвано немає. Є пошкодження, на стелах написи фарбою. Всі деталі будуть згодом після повного обстеження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – зазначила Добровольська.

Голова «Українського інституту національної пам`яті» Володимир В`ятрович вважає знищення пам`ятника у Гуті Пеняцькій провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських відносин.

«Знищення пам`ятника у Гуті Пеняцькій – провокація, спрямована на загострення польсько-українських стосунків, вигідна третій стороні. Пам`ятник, відкритий у 2005 році, став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 році мешканців села, але й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже Гута Пеняцька – польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців. Дії вандалів на українській території не просто схожі до вандалізму, який протягом останніх місяців ми спостерігали на українських цвинтарях в Польщі. Вони аналогічні і мають ту саму мету – розпалювання війни пам`ятників», – написав на своїй сторінці у Facebook В‘ятрович.

Довідка. У лютому 1944 року в Гуті Пеняцькій гітлерівські війська знищили всі 172 будинки і вбили всіх мешканців (за різними підрахунками до 1000 осіб). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів втекти. Пропагандистські джерела звинувачували у винищенні польського села Гута Пеняцька українську дивізію «Галичина».