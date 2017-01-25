На Львівщині молодий чоловік скоїв самогубство стрибнувши з вікна багатоповерхівки

У місті Стебник на Львівщині 22-річний місцевий житель покінчив життя самогубством вистрибнувши з вікна власної квартири.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, вночі 24 січня, до правоохоронців надійшло повідомлення, що з вікна четвертого поверху житлового будинку на вулиці симоненка випав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці.

Загиблим виявився раніше судимий місцевий житель. Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогуство стрибнувши з вікна власного помешкання.

Всі обставини події встановлюються.