На Львівщині минулої доби троє людей покінчили життя самогуством

У Львівській обласмті 16 січня правоохоронці зафіксували три випадки самогубства.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, в квартирі житлового будинку на проспекті Червоної калини у Львові дружина виявила повішеним свого 55-річного чоловіка, який останній час важко хворів.

Цього ж дня у місті Червоноград покінчив життя самогуством 25-річний місцевий житель. У молодого чоловіка, який звів порахунки з життя у своїй квартирі шляхом повішання, також було виявлено важке захворювання.

Звів порахунки з життям і 68-річний житель одного із сіл Жидачівського району. Обставини, які штовхнули його на цей крок – встановлюються.