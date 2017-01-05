На Львівщині інспектор дорожньої поліції попався на хабарі

Інспектора дорожнього нагляду Червоноградського відділу поліції Львівщини затримала на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, інспектор вимагав від жителя Червонограда сім тисяч гривень за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського у центрі міста Червоноград під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

На даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.