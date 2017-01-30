На Львівщині двоє школярів намагалися спалити школу

В одному із населених пунктів Турківського району Львівщини двоє підлітків намагалися підпалити школу в якій навчаються.

Як стало відомо з власних джерел, пізно увечері 29 січня двоє братів, віком 13 та 14 років, розбили віконну шибу і дісталися до шкільного класу. Після цього вони облили бензином і підпалили двері кабінету завуча школи.

Пожежу було вчасно ліквідовано, частково постраждало міжповерхове перекриття, обгоріли вхідні двері кабінету.

Особи малолітніх «паліїв» швидко встановили. З їх слів, вони хотіли підпалити кабінет де знаходився класний журнал.

Наразі вся інформація перевіряється. Всі обставини події встановлюють правоохоронці.