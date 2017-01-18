На Львівщині дворічна дитина померла вдавившись цукеркою

В Буське відділення поліції 17 січня надійшло повідомлення від фельдшера районної лікарні про те, що до приїзду швидкої помер малолітній хлопчик. Попередній діагноз: удушення цукеркою.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці встановили, що дворічний хлопчик разом з бабусею, 48-річною мешканкою одного з сіл Буського району, перебували в гостях у родичів. Близько 16.45, граючись в кімнаті з дітьми, хлопчик вдавився цукеркою «Бім-бом».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне убивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини, призначено ряд експертиз.