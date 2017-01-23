На Львівщині через порушення норм закрили ІТТ Самбірського відділу поліції

За вказівкою прокуратури Львівської області було призупинено функціонування ІТТ Самбірського відділу поліції.

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з грубими порушеннями конституційних прав громадян на належні умови перебування в ІТТ Самбірського відділу поліції. Під час перевірки тут було виявлено низку порушень, зокрема, санітарних норм, невідповідність площі кількості утримуваних осіб та ін..

Варто зазначити, що внаслідок грубих порушень в роботі ізолятора тимчасового тримання Самбірського відділу поліції, безвідповідального ставлення працівників поліції до виконання покладених на них службових обов’язків з забезпечення надійної охорони спецконтингенту, 16 жовтня 2016 року з вказаного ізолятора втекли троє утримуваних там, яким судом було обрано запобіжні заходи у вигляді взяття під варту за вчинення тяжких злочинів. Як було встановлено під час перевірки, вони втекли з камери, розібравши частину фасадної стіни ІТТ.

Правоохоронці через деякий час затримали втікачів, якими були 38-річний мешканець Самбора та 30-річний мешканець одного із сіл Самбірського району, які підозрюються у скоєнні крадіжок. Третій втікач – 33-річний громадянин Російської Федерації Геннадій Хамраєв, колишній боєць «Правого сектору» з позивним «Монах», був затриманий через кілька днів у Києві. Його підозрюють у розбої та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

За фактом втечі прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками Самбірського відділення поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, що призвело до втечі затриманих.