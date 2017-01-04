На Львівщині через погодні умови обмежили рух вантажного транспорту на трасі Київ – Чоп

На Львівщині у зв’язку з різким погіршенням погодних умов – сильні опади снігу, хуртовини, пориви вітру та обмеження видимості, Служба автомобільних доріг спільно з Патрульною поліцією з 09.00 4 січня обмежили рух вантажного автомобільного транспорту на ділянці автомобільної дороги міжнародного значення державного значення М-06 Київ-Чоп км 621-702, (від міста Стрий Львівської області до межі із Закарпатською областю).

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, про обмеження руху на автомобільних дорогах державного значення проінформовані Львівська ОДА, ДСНС, управління Укртрансбезпеки та Служби автодоріг у сусідніх областях.

Вантажі автомобілі до завершення обмеження руху будуть скеровуватися у спеціально відведені місця відстою.

«4 – 5 січня на території області вночі пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. Вдень пориви вітру 18 – 23 м/с, хуртовини, місцями сильний сніг. На дорогах ожеледиця, вдень подекуди снігові замети», – зазначається у повідомленні.