На Львівщині через негоду без електропостачання залишились 17 населених пунктів

В Україні, станом на сьогоднішній ранок через снігопади та хуртовини без електропостачання залишились мешканці населених пунктів у чотирьох областях: Закарпатській, Львівській, Волинській та Кіровоградській.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:00 15 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 40 населених пунктів у чотирьох областях», – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що на Закарпатті знеструмлено 12 населених пунктів, у Львівській області – 17, Волинській – 9, Кіровоградській – 2. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.