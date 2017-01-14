На 153 км автодороги Мукачеве – Львів зійшла снігова лавина

Рятувальники повідомили про сходження крупної снігової лавини на Закарпатті в районі 153 км на автодорозі державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Як оцінюють ситуацію рятувальники, на вказану ділянку впало понад 90 куб. метрів снігу.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На місце подій направлена спецтехніка (фронтальний навантажувач). Загалом же в ДСНС відзначають погіршення ситуації з погодними умовами на заході країні: сильний снігопад, пориви вітру, ожеледиця.

Залишається тимчасово обмеженим рух вантажівок на трасі державного значення М-06 Київ – Чоп, км 702+400 – км 745 (від Латірського перевалу до м. Свалява).