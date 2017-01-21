МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок в центральну Італію

У зв’язку із землетрусом, що стався в провінціях Аквіла та Рієті, та з огляду на збереження небезпеки подальших поштовхів, МЗС рекомендує громадянам України без нагальної необхідності утриматися від відвідання цих районів Італії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

“Громадянам України, які перебувають на територіях, де зберігається загроза землетрусу, необхідно уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Італії та ознайомитися з рекомендаціями Департаменту цивільного захисту при Раді Міністрів Італійської республіки, які оприлюднюються на веб-сторінці за посиланням: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 18 січня готель “Ріджопіано”, що в місті Фаріндола, накрила лавина. Трохи раніше в центральній частині країни сталася серія землетрусів.