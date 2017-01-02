МЗС попередило українців про можливість скасування рейсів в ОАЕ через погодні умови

Міністерство закордонних справ попереджає громадян України, які планують свої подорожі, про можливість подальшого скасування або затримки рейсів в Об’єднаних Арабських Еміратах через погодні умови.

Про це повідомляє прес-центр Департамент консульської служби МЗС України.

«Починаючи з 29 грудня 2016 року, через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м.Дубай та м.Шарджа (ОАЕ) було відмінено або перенесено велику кількість рейсів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує висока вірогідність продовження протягом найближчих днів складних погодних умов.

«У цьому зв’язку попереджаємо громадян України, які планують свої подорожі, про можливість подальшого скасування/затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування наступних рейсів», – наголосили в МЗС.

У департаменті запевнили, що консульство України в м. Дубай та посольство України в ОАЕ продовжує тримати це питання на контролі та вживає заходів з метою захисту прав та інтересів громадян України.

«Посольство України в ОАЕ поінформувало про ситуацію в аеропортах країни Міністерство інфраструктури України, аеропорти «Бориспіль», «Київ», «Одеса», представництва авіакомпаній в Україні –

«Міжнародні авіалінії України», «AirArabia» та «FlyDubai», – додали у відомств.

Як повідомлялося, громадяни України тривалий час очікують в міжнародному аеропорту Шарджа (ОАЕ) вильоту до Києва через складні погодні умови.