МЗС називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим полякам в селі на Львівщині

Міністерство закордонних справ України називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим у 1944 році полякам в селі Гута Пеняцька на Львівщині.

Про це речник МЗС України Мар’яна Беца написала у Twitter.

«Засуджуємо акти вандалізму в місцях пам’яті, вважаємо їх неприпустимими. Очевидна провокація. Триває розслідування», – наголосила Беца.

Як повідомлялося, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівської області в ніч на 10 січня невідомі зруйнували пам’ятник загиблим у 1944 році полякам – жителям цього села.

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