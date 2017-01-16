Митники назвали найбільш завантажені пункти пропуску Львівщини

У 2016 році пункти пропуску Львівщини перетнуло на 3,8% більше транспортних засобів, ніж у 2015 році, а пасажиропотік збільшився на 8,0%.

Як повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області, у 2016 році основний потік вантажного автотранспорту прямував через п/п «Краковець – Корчова» – понад 192 тис.

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» митний кордон України перетнула найбільша кількість автобусів – більш ніж 32 тис.

Легкові автомобілі переважно перетинали кордон у пунктах пропуску «Краковець – Корчова», «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне» – в середньому 1 млн.

Кількість громадян, що перетнули кордон у пункті пропуску «Шегині – Медика» (разом з пішим переходом), є найбільша – майже 5,4 млн осіб, що становить близько 32% пасажиропотоку через митний кордон України у Львівській області. Серед залізничних пунктів пропуску абсолютна першість за кількістю залізничного транспорту, що перетинає митний кордон України, належить пункту «Мостиська – Пшемисль», і відповідно, переміщення через митний кордон найбільшого обсягу вантажів залізничним транспортом здійснюється через цей пункт пропуску.

Загалом упродовж 2016 року державний кордон на Львівщині перетнуло 5 274 183 транспортних засобів та 16 753 323 осіб.