Мінюст запустив єдиний реєстр боржників

Міністерство юстиції України запустило єдиний електронний реєстр боржників із метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов`язання боржників та запобігання відчуження боржниками майна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Згідно з повідомленням, відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників, мають бути відкритими та мають розміщуватися на офіційному сайті Міністерства юстиції.

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила Закон «Про виконавче провадження», згідно з яким передбачено формування реєстру боржників – систематизованої бази даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження й ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов`язання боржників та запобігання відчуження боржниками майна.