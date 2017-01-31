Мін’юст анонсує початок збору пропозицій щодо будівництва нового СІЗО у Львові

2 лютого в рамках реалізації проекту державно-приватного партнерства буде оголошено про початок збору проектних пропозицій щодо будівництва нових слідчих ізоляторів у Києві та Львові.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції України.

Механізм реалізації запропонованого проекту презентують Перший заступник Міністра юстиції Наталія Севастьянова та заступник Міністра юстиції Денис Чернишов.

Участь у заході також візьме радник Міністра юстиції, керівник проектного офісу, заснованого при Міністерстві юстиції України в рамках проекту «Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE)» – Ярослав Приймак.

У серпні 2016 року Кабінет Міністрів України погодив створення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки будівництва сучасної установи виконання покарань. Так, у межах реформи Державної кримінально-виконавчої служби передбачається винесення СІЗО за межі міст, подалі від соціальних об’єктів: пілотні проекти планується реалізувати у Києві, Одесі, Львові та Чернівцях.