Мінкульт вважає передчасними висновки про зникнення раритетів із Львівської галереї мистецтв

У Міністерстві культури заявляють, що звірення фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького на наявність раритетних видань ще триває.

Про це повідомили у прес-службі Мінкультури.

«За інформацією керівництва Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького (наказ Галереї від 09.11.2016 № 162), результати проведення звірення музейних предметів групи зберігання рукописів та стародруків відділу Галереї «Музей мистецтва староукраїнської книги», фонду Кириличні стародруки (Кр) показали, що не виявлено 95 інвентарних позицій, а фонду Рукописи (Р) – не виявлено 2 рукописи», – йдеться в повідомленні.

Міністерство культури України стурбоване вказаною ситуацією, однак вважає, що до завершення повного звірення фондів робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно, поінформували в прес-службі.

Згідно з повідомленням, відповідно до звернення Міністерства культури від 5 грудня 2016 року, матеріали щодо проведення звірення Львівська національна галерея мистецтв імені Возницького має подати до 1 березня 2017 року.

Крім того, за даними прес-служби, Міністерством культури опрацьовується питання створення робочої групи для надання методичної допомоги у проведенні звірення в Львівській національній галереї мистецтв ім. Возницького.

Як повідомлялося, 5 січня генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк заявив, що під час проведення звірення виявлено зникнення 95 стародруків з фондосховищ, серед яких, зокрема, старовинне “Євангеліє” та “Апостол” Івана Федорова. Він припустив, що зниклі стародавні книги можуть бути знайдені в приватних колекціях.

За його словами, коли саме зникли стародруки – буде встановлюватися, оскільки остання звірка була більше 8 років тому.

Натомість присутня на прес-конференції екс-директор Львівської національної галереї мистецтв, донька Бориса Возницького Лариса Разінкова-Возницька заявила, що звірення музейних предметів і колекцій проводилося влітку 2016 року і жодних зникнень виявлено тоді не було.

Вона заявила, що вважає це сфальсифікованим нападом на добре ім’я її батька і частково на неї, адже вона після смерті батька очолювала галерею.

“Я не впевнена, що речі, про які заявлялося, зникли. Припускаю, що вони є, тому має бути повністю проведена інвентаризація і вже потім зроблені висновки”, – зазначила Разінкова-Возницька.