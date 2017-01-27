Міністр інфраструктури закликає оприлюднити результати перевірки підприємств Дубневича

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликає правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов`язаних з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенко», головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які поставляють держкомпанії «Укрзалізниця» велику кількість залізничних виробів.

Як повідомив Омелян в інтерв`ю УНІАН, Міністерство інфраструктури ще минулого року передало всі матеріали про можливі порушення, пов`язані з тендерами «Укрзалізниці» щодо закупівлі верхніх залізничних кріплень, у правоохоронні органи, зокрема, Службу безпеки України (СБУ) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), але результатів їх перевірки досі немає.

«У мене величезне питання до правоохоронних органів з приводу того, що минулого року на афілійованих з Дубневичем підприємствах було проведено низку перевірок, результатів яких досі немає. Якщо жодних порушень не знайдено і все було зроблено згідно з чинним законодавством, то правоохоронні органи повинні відзвітувати про це перед суспільством. Якщо порушення є, то завершити оформлення справ і передати їх до суду», – зазначив Омелян.

Він також наголосив, що є неприпустимою ситуація, коли голова парламентського транспортного комітету приділяє багато уваги «Укрзалізниці», що логічно з точки зору його посади, і «не логічно з точки зору, що він афілійований з великим бізнесом, який поставляє «Укрзалізниці» велику кількість номенклатурних позицій».

Міністр, посилаючись на інформацію в ЗМІ, зазначив, що тільки в 2016 році «Укрзалізниця» закупила матеріалів у пов`язаних з Дубневичем підприємств на суму близько 1 млрд грн.

«Але я думаю, що це тільки верхівка айсберга», – додав глава Мінінфраструктури.

Крім того, він також повідомив про те, що через дії Дубневича розгляд у парламенті ключового для галузі законопроекту про залізничний транспорт неодноразово переносився.

«Під будь-якими соусами нам неодноразово переносили розгляд документа, зокрема, через дії Дубневича… Якщо ми будемо змішувати бізнес з державними інтересами, то у нас буде жорстке протистояння.

Згідно з тією інформацією, яку маю з відкритих джерел, та даними, які ми передали в правоохоронні органи, у нас є чіткий конфлікт інтересів голови комітету з його безпосередньою роботою», – зазначив міністр.

За його словами, основна філософія цього законопроекту про залізничний транспорт полягає у створенні відкритого і конкурентного ринку залізничних перевезень.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич разом з братом Богданом, іншим депутатом від «БПП», є власником агропромислового підприємства «Львівське», яке, у свою чергу, володіє компанією «Корпорація КРТ».

Ця корпорація має на своїх рахунках 247 млн грн, отриманих, зокрема, від Коростенського заводу залізобетонних шпал (117 млн грн) і Старокостянтинівського заводу залізобетонних шпал (44 млн грн), які входять до складу «Укрзалізниці».

Крім того, пов`язана з депутатами Дубневичами компанія «Експозиція» за останні два роки виграла 755 млн грн від залізничних компаній. Варто зазначити, що ця компанія не є виробником продукції, а лише виконує функції компанії-прокладки, реалізуючи залізниці кріплення виробництва «Корпорації КРТ».

Таким чином, за останні 8 років фірми, пов`язані з депутатами Дубневичами, могли отримати підряди від «Укрзалізниці» на суму близько 4,4 млрд грн.