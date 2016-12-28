Меру Перемишля заборонили в’їзд в Україну

Мер польського міста Перемишль Робертові Хомі потрапив до списку персон нон-ґрата в Україні.

Про це він заявив на скликаній 17 січня прес-конференції у Перемишлі, повідомляє Zaxid.net.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян підтвердив цю інформацію, уточнивши, що Хомі заборонений в’їзд в Україну на 5 років.

Як інформує місцева газета «Zycie Podkarpackie», 17 січня близько 13:00 (14:00 за київським часом) українські прикордонники не впустили Роберта Хому (Robert Choma) на територію України. Мер Перемишля їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі.

«Це безпрецедентна подія. Через півгодини очікування мене завернули з кордону і повідомили, що я не можу в’їхати в Україну. Так вирішила Служба безпеки України у листі, виданому 29 грудня минулого року», – заявив Роберт Хома на прес-конференції 17 січня у міськраді Перемишля.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян підтвердив цю інформацію, уточнивши, що прикордонники зупинили мера Перемишля на прикордонному пункті пропуску Шегині-Медика.

За словами Слободяна, прикордонники виконали припис «одного з правоохоронних органів України». Робертові Хомі заборонений в’їзд в Україну на 5 років.

У центральному офісі СБУ відмовились від коментарів, порадивши журналістам надіслати інформаційний запит.

Причини заборони в’їзду для мера прикордонного з Україною польського міста наразі невідомі. Ні СБУ, ні ДПСУ цих причин поки не називають. Сам Робер Хома також відмовився висловлювати припущення.

«Не знаю причин, не знаю приводів і не буду наразі цього коментувати до з’ясування причин заборони в’їзду в Україну», – заявив Роберт Хома на прес-конференції у Перемишлі.

Як повідомлялося, Об’єднання українців у Польщі неодноразово звинувачувало Роберта Хому в ігноруванні прав української громади Перемишля. Президент Перемишля ці звинувачення заперечував.