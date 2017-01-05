Марія Музичук пропустить світову першість через обмеження прав жінок в Ірані

Українська шахістка Марія Музичук розповіла в інтерв’ю виданнюЦензор.НЕТ, чому пропустить чемпіонат світу в Ірані.

«Я вирішила відмовитися від участі, так як абсолютно очевидно, що Іран не підходить для таких престижних змагань. І це неправильно, що ті шахістки, які відмовляються їхати до Ірану і носити хіджаб, просто ні за що втрачають право грати на чемпіонаті світу. Аня поїде до Ірану, вона підписала контракт. Ми з нею розмовляли щодо цього, але для неї стати чемпіонкою світу – мрія всього життя», – розповіла львівська шахістка.

Марія Музичук стала чемпіонкою світу з класичних шахів у 2015 році, не зумівши у 2016-му захистити свій титул у протистоянні з китайською шахісткою Хоу Іфань.

У свою чергу, сестра Марії Анна Музичук наприкінці 2016 року стала чемпіонкою світу зі швидких шахів у рапіді і бліці. Шахістка є фавориткою чемпіонату світу, який в лютому 2017 року відбудеться в Ірані.

Раніше американська шахістка грузинського походження Назі Паїкідзе-Барнс також відмовилася від участі на чемпіонаті світу в Ірані через обмеження прав жінок у цій країні.

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