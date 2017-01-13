Магістраль Львів-Одеса буде пріоритетним проектом дорожнього будівництва у поточному році

Магістраль, що з`єднує Львів і Одесу (Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Одеса) визначено одним з пріоритетних інфраструктурних проектів на 2017 рік.

Як повідомили у прес-службі уряду, про це прем`єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час наради з питань утримання та розвитку дорожньої інфраструктури.

«Ми цю магістраль беремо однією з пріоритетних. Вона однозначно буде працювати», – сказав він.

Також серед найбільш актуальних, за словами прем`єра, є траса Одеса – Рені.

Раніше Гройсман закликав дорожні служби, включаючи насамперед держхолдинг «Укравтодор», провести весь спектр підготовчих робіт з тим, щоб вже 1 квітня розпочати реалізації масштабних проектів у дорожній сфері. Уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою у ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни понад 35 млрд грн.