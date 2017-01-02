Львовом пройшла смолоскипна хода пам’яті Степана Бандери

1 січня у Львові пройшла традиційна смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці з дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. У ході взяли участь понад сотня людей.

Учасники зі смолоскипами в руках пройшли від Львівської облради на вул. Винниченка через вул. Руську, площу Ринок, вул. Дорошенка, вул. Бандери до пам’ятника Степанові Бандері. Вони вигукували: «Наша земля – наші герої», «Слава Україні!» – «Героям Слава!», «Герої не вмирають. Вмирають вороги» та інші патріотичні гасла, пише zaxid.net.

Нагадаємо, також сьогодні до пам’ятника Степанові Бандері поклали квіти представники місцевої влади. Опісля священнослужителі відправили спільну молитву, а перед пам’ятником Степанові Бандері відбулось поминальне віче.

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