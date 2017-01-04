Львів’янин намагався вивезти автомобілем до Польщі 64 старовинні книги

Житель Львова намагався вивезти автомобілем до Польщі через пункт пропуску «Краковець» 64 старовинні книги.
Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
За даними відомства, вчора, 3 січня, прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці виявили колекцію книг 1880-1941 років випуску, які львів’янин перевозив у багажному відділенні автомобіля Toyota.
«Враховуючи те, що ці книги можуть мати культурну чи історичну цінність, їх було вилучено для проведення експертної оцінки», – йдеться у повідомленні.