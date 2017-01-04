Львів’янин намагався вивезти автомобілем до Польщі 64 старовинні книги

Житель Львова намагався вивезти автомобілем до Польщі через пункт пропуску «Краковець» 64 старовинні книги.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, вчора, 3 січня, прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці виявили колекцію книг 1880-1941 років випуску, які львів’янин перевозив у багажному відділенні автомобіля Toyota.

«Враховуючи те, що ці книги можуть мати культурну чи історичну цінність, їх було вилучено для проведення експертної оцінки», – йдеться у повідомленні.