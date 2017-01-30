Львівський губернатор заявив, що Львів повністю очищено від сміття

Львів вже повністю очищено від накопиченого сміття.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Представники компаній-перевізників доповіли сьогодні про вивезення нагромаджених твердих побутових відходів з території Львова. Накопичене сміття з 380 майданчиків загальним об’ємом понад 1,5 тис тонн – вивезено зі Львова», – зазначив Синютка.

Про можливе накопичення сміття і переповнені майданчики губернатор області закликав львів’ян повідомляти на гарячу лінію ОДА за номером «112».

«Ми з’ясуємо чи це нагромаджене, чи поточне сміття, а також поставимо питання перед перевізником стосовно вивезення відходів саме з цієї ділянки», – наголосив Синютка.

Крім того, Синютка висловив сподівання, що міська влада Львова сьогодні візьметься за дератизацію та дезінфекцію майданчиків як це передбачено рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав голова Львівської ОДА Олег Синютка, ухвалили рішення, що упродовж семи днів зі Львова повинні вивезти сміття, що накопичилось на території міста. Для цього уклали відповідні угоди із полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) в області.