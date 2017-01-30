Львівські «Карпати» поповнилась талановитим центральним захисником

До складу ФК «Карпати» приєднався 28-річний центральний захисник Олексій Дитятьєв, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Футболіст підписав з львів’янами трирічний контракт. Олексій Дитятьєв приєднався до «Карпат» у статусі вільного агента.

Останнім клубом захисника була полтавська «Ворскла», у складі якої футболіст відіграв 40 ігор і забив 4 голи. Раніше Олексій Дитятьєв виступав за донецький «Олімпік», «Кримтеплицю», «Буковину» та «Енергію» з Нової Каховки.

Як повідомляє офіційний сайт «Карпат», вихованець херсонського футболу вважається одним із найсильніших центральних захисників українського чемпіонату. Окрім якісних дій в обороні, футболіст активно атакує, зокрема під час стандартних положень.

У «Карпатах» Олексій Дитятьєв гратиме під 34-им номером.