Львівська міськрада визначила п’ять майданчиків для пресування сміття у Львові

Львівська міськрада затвердила перелік ділянок для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування сміття в кожному районі Львова. Відповідну ухвалу під час позачергового засідання сесії 19 січня підтримали 38 депутатів.

Згідно з ухвалою, перевантажувальні майданчики для твердих побутових відходів облаштують за такими адресами:

Сихівський, Галицький райони – вул. Стрийська, 193;

Залізничний район – вул. Городоцька, 280;

Личаківський район – вул. Пластова, 13;

Шевченківський район – вул. Шевченка, 327-г;

Франківський район – вул. Персенківка, 19.

Такі ділянки для облаштування майданчиків обрала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На цих майданчиках мають встановити брикетувальні комплекси з розрахунку один комплекс на один район.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що пресування сміття на цих майданчиках не становитиме жодної загрози для мешканців сусідніх вулиць.

Крім того, ухвалою міськрада зобов’язала департамент економічного розвитку ЛМР передбачити кошти для придбання спеціалізованого обладнання для поводження з ТПВ.

Рішення зумовлене тим, що у Львові з початку року знову загострилась ситуація з вивезенням сміття.

«Вчора ми мали комісію з надзвичайних ситуацій. Ми прийняли рішення про звернення до обласної та державної комісій. Вчора я мав розмову з головою обласної державної адміністрації, з прем’єр-міністром України. Олег Синютка думає, коли скликати обласну комісію, має дати інформацію. Прем’єр-міністр проінформований про ситуацію в місті, правда, каже, що державних полігонів для вивезення твердих побутових відходів нема, всі полігони є комунальні, тому він не має впливу на ці полігони», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що звернувся до представників інших країн з проханням про допомогу Львову у вивезенні сміття. «Також вчора я проговорив ситуацію, яка сталась у Львові, з великою кількістю послів – з послом Польщі, послом Канади. Відправив листи всім послам європейських країн, в представництво ОБСЄ, Організації Об’єднаних Націй, всім екологічним організаціям, які працюють в Україні і мають свої офіси, також у центральні офіси міжнародних екологічних організацій, переговорив з нашими містами-партнерами. Всі солідарні і нас підтримують», – розповів Андрій Садовий.

Він наголосив, що ситуація із вивезенням і захороненням сміття у Львові залишається критичною і має тенденцію до погіршення. «Станом на зараз два перевізники вичерпали можливості для вивезення, інші чотири мають складнощі з вивезенням ТПВ», – сказав Садовий.

Мер також наголосив, що Львову потрібні власні станції для перевантаження сміття. «Для тих станцій перевантаження нам необхідно придбати обладнання, яке би дало можливість брикетувати сміття, зменшуючи його по об’єму в 6 разів. Система брикетування передбачає обгортання в кінцевому випадку кубика в поліетилен і він безпечно може достатньо довго зберігатися до одного року. І він безпечно може транспортуватися на різні віддалі і різними видами транспорту», – додав він.

Крім того, за словами Андрія Садового, цього року львівська мерія розпочне будівництво заводу з глибинної переробки сміття. Проте для цього, наголосив він, потрібна земельна ділянка під будівництво заводу.

Під час голосування за ухвалу до сесійної зали прийшли близько сотні людей, які протестували проти пресування сміття на вул. Шевченка в Рясному. Коли мер поставив ухвалу на голосування, протесувальники прорвались до трибуни і заблокували її. Проте голосування таки відбулося.

Нагадаємо, у травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася пожежа, під час якої обвалився схил сміттєзвалища. Після цього сміття зі Львова вивозять на полігони в різних областях України, проте низка полігонів відмовилась від прийому ТПВ зі Львова через протести мешканців. У грудні ЛМР вже намагалсь облаштувати перевантажувальний майданчик для сміття в Рясному, проте це викликало низку акцій протесту і блокування засідань сесії.

Zaxid.net