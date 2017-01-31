Львівська міська рада укладатиме за новим проектом договори з перевізниками

У вівторок, 31 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив проект нового договору, який укладуть з перевізниками після конкурсу на 46 автобусних маршрутів.

Затверджений проект договору управління транспорту має укласти з перевізниками, які стануть переможцями на конкурсі, оголошеному 5 січня, повідомляє Zaxid.net.

Упроекті договору вказані випадки, у яких управління транспорту може розірвати договір. Це, зокрема, невипуск протягом двох днів на місяць планової кількості автобусів або зниження регулярності перевезень нижче 90%. Передбачені також штрафи для перевізників у сумі однієї мінімальної зарплати (3200 грн) за невиїзд на маршрути.

У проекті договору зазначається, що всі автобуси мають бути обладнані GPS-трекерами, а після запровадження е-квитка – валідаторами. Також у кожному автобусі мають оголошувати назви зупинок.

Зазначимо, що договір містить пункт про те, що після запровадження е-квитка до нього будуть внесені зміни. З цього випливає, що новий конкурс після введення е-квитка не оголошуватимуть.

Разом з тим, частина членів конкурсного комітету з визначення перевізників на 46 автобусних маршрутах Львова виявили в проекті угод з перевізниками низку недоліків. На їхню думку, угоди по суті не дають управлінню транспорту ЛМР жодних важелів впливу на перевізників і не покращать ситуацію з громадським транспортом у місті.

Звернення до міського голови Львова Андрія Садового з проханням змінити проект договору з перевізниками підписали 9 з 16 членів конкурсного комітету, які і визначатимуть переможців на конкурсі перевізників. Звернення підписали представники поліції, Держслужби з безпеки на транспорті, двоє депутатів ЛМР та низка громадських активістів.

Зокрема у зверненні йдеться про недосконалий механізм застосування штрафів до перевізників за випуск на маршрути менше, ніж 90% від планованої кількості автобусів. Саме поняття «планової кількості автобусів» договором не визначене. На практиці ж перевізники часто самовільно планують до випуски на маршрути значно менше автобусів, ніж передбачено договором, і таким чином зможуть уникнути штрафів.

Відтак, члени конкурсного комітету рекомендували штрафувати перевізників не за відхилення від планової кількості автобусів на маршруті, а за відхилення від кількості автобусів, передбаченої в договорах. Це зауваження підтримала директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич. Відтак виконком погодився внести до проекту договору зміни щодо штрафів.

Члени конкурсного комітету також зауважили надто великі лоти (до 21 маршруту в одному лоті). Тому підписанти рекомендують зменшити розміри лотів до двох-трьох маршрутів, щоб місто мало більший вплив на перевізників і в разі розірвання договору могло швидко знайти іншого перевізника.

Крім того, управління транспорту оголосило конкурс на маршрути в «режимі маршрутного таксі», хоча відповідно до законодавства громадський транспорт у місті має їздити у «звичайному режимі».

Нагадаємо, 23 січня Франківський районний суд призупинив конкурс на визначення перевізників на 46 міських автобусних маршрутів Львова.