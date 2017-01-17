Львів потрапив у ТОП-10 найкримінальніших міст у Європі

Одразу три українських міста увійшли в рейтинг найбільш кримінальних міст Східної Європи.

Рейтинг опубліковано на сайті найбільшої в світі бази даних, яка формується на підставі інформації від користувачів з різних міст і країн, Numbeo, повідомляє «Радіо 24».

Рейтинг складений за підсумками опитування відвідувачів сайту. У питаннях враховувалися наступні критерії: безпека на вулицях, ризик пограбування будинків, викрадення машини і нападу на вулиці.

Очолює список найбільш кримінальних міст Східної Європи російський Єкатеринбург. На другому місці – Харків, на третьому – Київ. Вони обігнали навіть Москву, яка знаходиться в рейтингу на сьомому місці. Львів розташувався на дев’ятому місці.