Ліга націй УЄФА стартує у вересні 2018-го

Союз європейських футбольних асоціацій розкрив деталі проведення нового турніру для національних збірних – Ліги націй УЄФА, який стартує у вересні 2018 року, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Всі 55 команд будуть розподілені по чотирьох дивизионам: A, B, C і D – відповідно з їх положенням в рейтингу УЄФА для національних збірних на кінець Європейської кваліфікації ЧС-2018 (на 15 листопада 2017 року).

В дивізіон A потраплять 12 команд з найвищим рейтингом, 12 наступних – в лігу B, наступні 15 – у лігу C, а 16 – в лігу D. Останній проміжний рейтинг УЄФА для національних збірних був складений 14 листопада 2016 року по завершенні осінньої програми відбіркових матчів ЧС-2018 (не плутати з окремим рейтингом ФІФА). Якби склад дивізіонів Ліги націй визначався ним, то картина виглядала б наступним чином… ДИВІЗІОН A (чотири групи по три збірні) Німеччина, Франція, Бельгія, Португалія, Швейцарія, Іспанія, Англія, Італія, Хорватія, Польща, Ірландія, Україна ДИВІЗІОН B (чотири групи по три збірні) Нідерланди, Росія, Ісландія, Угорщина, Уельс, Боснія і Герцеговина, Швеція, Греція, Словаччина, Австрія, Ізраїль, Словенія ДИВІЗІОН C (одна група з трьох збірних і три групи по чотири збірні) Північна Ірландія, Румунія, Чехія, Туреччина, Албанія, Данія, Чорногорія, Сербія, Болгарія, Шотландія, Норвегія, Литва, Азербайджан, Кіпр, Фінляндія ДИВІЗІОН D (чотири групи по чотири збірні) Естонія, Білорусь, Грузія, Вірменія, Латвія, Фарерські острови, Казахстан, Молдова, Люксембург, Македонія, Косово, Ліхтенштейн, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гібралтар УЄФА звертає особливу увагу, що склад ліг носить попередній характер. Офіційний склад груп буде оголошено тільки після закінчення Європейської кваліфікації в листопаді 2017 року. Тому у збірних ще є всі шанси піднятися дивізіоном вище або опуститися нижче.

Як повідомлялося, Ліга націй УЄФА — майбутній міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який буде проводитися під керівництвом УЄФА. Вперше заплановано на 2018 рік, по закінченню чемпіонату світу 2018. У турнірі будуть діяти принципи підвищення та пониження в класі. Частота проведення турніру — раз в 2 роки, виявлення переможця — по непарних роках. Згідно із заявою УЄФА матчі турніру будуть проводитися в терміни в які, за станом на 2014 рік, проводиться більшість міжнародних товариських матчів, і передбачається, що турнір замінить ці матчі. Турнір буде пов’язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи, даючи додаткову можливість виходу у фінальну стадію ряду національних збірних.