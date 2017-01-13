Компанія «Воля» з 1 лютого підвищує тарифи на телекомунікаційні послуги

Один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та Інтернету компанія «Воля» з 1 лютого поточного року підвищує тарифи на надання телекомунікаційних послуг у середньому на 6%, повідомила прес-служба компанії.

«Враховуючи економічні складові, ми змушені з 1 лютого 2017 року підвищити розмір абонентської плати за телекомунікаційні послуги в середньому на 6%», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що підвищення тарифів торкнеться деяких пакетів «ТБ», «Інтернет» і «ТБ+Інтернет», а також додаткових пакетів «Спорт» і «Футбол HD».

Згідно з повідомленням, таке підвищення зумовлене необхідністю компанії компенсувати свої витрати у зв`язку з інфляційними процесами, оскільки витрати компанії перебувають у прямій прив`язці до коливань валютного курсу.

«Порівняно з січнем 2016 року тарифи на тепло підвищилися на 18%, електроенергію – на 24%, курс долара щодо гривні виріс на 13%, а значна частина наших витрат – валютна складова», – зазначили в прес-службі.

Підвищення тарифів у компанії пояснюють також переходом на нові договірні відносини з українськими медіа-групами, згідно з якими медіа-групам дозволяється вимагати від операторів плату за мовлення їх каналів у кабельних мережах.