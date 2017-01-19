Кличко і Джошуа розіграють титул суперчемпіона WBA

Президент Всесвітньої боксерської асоціації Жілберто Мендоса заявив про те, що в бою Кличко – Джошуа буде оскаржений титул “суперчемпіона” WBA, повідомляє Братство Кличко з посиланням на Boxing Scene.

За його словами, звання «регулярного» чемпіона WBA оскаржать Фрес Окендо та Шеннон Бріггс.

«У важкій вазі ми створили турнір, який не змогли завершити в минулому році через різні проблеми, – зазначає Мендоса. – Тому я проясняю: Володимир Кличко і Ентоні Джошуа будуть битися за титул суперчемпіона, а звання «регулярного» чемпіона в бою розіграють Фрес Окендо та Шеннон Бріггс. Переможець поєдинку Кличко – Джошуа повинен битися з Луїсом Ортісом, переможець бою Бріггс – Окендо — з Олександром Устиновим».

Як повідомлялося, бій Кличко-Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному стадіоні “Уемблі” в Лондоні.