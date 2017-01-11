«Київстар» з 1 лютого підвищує вартість тарифних планів

Один із найбільших в Україні операторів мобільного зв`язку «Київстар» має намір з 1 лютого 2017 року підвищити вартість деяких контрактних тарифних планів у середньому на 25%, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, з 1 лютого припиняють діяти тарифні плани оператора: «Все за 40», «Все за 70», «Все за 120», «Все за 95» і «Все за 150».

Замість цього «Київстар» переводить абонентів безплатно і автоматично на нові, більш дорогі тарифи: «Все за 65», «Все за 90», «Все за 125», «Все за 110» і «Все за 175».

Оператор відзначає, що всі грошові та бонусні кошти абонентів, а також термін їх дії в нових тарифах збережуться.

Як повідомили у прес-службі оператора «Київстар» у нових тарифних планах надасть більший обсяг послуг, зокрема, збільшить кількість інтернет-трафіку, дзвінків на інших операторів і SMS-повідомлень.

Також оператор повідомив, що з 12 січня 2017 року припиняють діяти 16 тарифних планів, зокрема, «Київстар Дзвінки», «Смартфон Київстар», «Київстар Смартфон Екстра». Натомість абонентів автоматично переведуть на інші тарифні плани.