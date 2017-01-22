Київське “Динамо” на 21-му місці у зведеній таблиці Ліги чемпіонів, “Шахтар” – 26-й

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав зведену турнірну таблицю за всю історію Ліги чемпіонів, де київське “Динамо” посів 21-е місце, а донецький “Шахтар” – 26-е, повідомляється в Twitter УЄФА.

Укладачі таблиці віддавали командам за кожну перемогу 2 очки, а за нічию – 1.

На рахунку “Динамо” за всі роки виступів у турнірі 29 перемог, 27 нічиїх та 53 поразки – 85 очок, у “Шахтаря” – 26 перемог, 13 нічиїх та 35 поразок – 65 балів. Кращою командою в історії ЛЧ є мадридський “Реал” (319), який на 5 очок випереджає свого одвічного суперника “Барселону” – 314. В 10-ку кращих також входять “Баварія”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал”, “Ювентус”, “Мілан”, “Челсі”, “Порту” і “Ліон”.

В нинішньому сезоні ЛЧ “Динамо” набрало 5 очок в 6 матчах (1 перемога, 2 нічиї, 3 поразки) і посіло останнє місце в групі.