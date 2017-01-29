Картина «Ла-Ла Ленд» відзначена Гільдією продюсерів США як кращий фільм року

Гільдія продюсерів США вручила нагороду за кращий фільм 2016 року картині «Ла-Ла Ленд».



Як передає «Дощ», приз отримали продюсери Фред Бергер, Джордж Хоровіц і Марк Платт.

Кращим анімаційним фільмом Гільдія продюсерів США назвала «Зверополіс». Кращим документальним фільмом названо «О.Джей. Зроблено в Америці», присвячений американському спортсменові О.Джею Сімпсону.

Призами Гільдії продюсерів також відзначені серіали «Американська історія злочинів» і «Атланта». Кращим драматичним серіалом було названо «Дуже дивні справи».

Раніше фільм «Ла-Ла Ленд» виграв сім номінацій на премію «Золотий глобус», в тому числі і «Кращий фільм (комедія або мюзикл)». Картина розповідає захоплюючу історію про джазового піаніста, який закохується у молоду актрису в Лос-Анджелесі.

У лютому в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія вручення премій «Оскар». «Ла-Ла Ленд» представлено в 13 номінаціях.