Кабмін затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування ПДВ

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), який значно скорочує можливості для зловживань у цій сфері.



Представляючи новий порядок, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що механізм відшкодування буде зведено до декількох кроків – подача заявки на відшкодування, публікація цієї заявки в реєстрі, проведення перевірок і погоджень, а також власне відшкодування податку в автоматичному режимі, повідомляє УНІАН.

Термін проведення перевірок і погоджень становитиме, за словами міністра, не більше 30 днів, а подача заявок повинна відбуватися не пізніше 20 числа кожного місяця.

«Відшкодування стане автоматизованим, щоденним і прогнозованим. Громадськість зможе контролювати процес», – сказав міністр, зазначивши, що таким чином Україна значно просунеться на шляху поліпшення ділового клімату.

Коментуючи необхідність прийнятого рішення, прем`єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що у сфері відшкодування ПДВ завжди були можливості для зловживань.

«Тепер Мінфін зможе запровадити новий порядок відшкодувань, всі це бачитимуть, це правильний крок», – наголосив глава уряду.