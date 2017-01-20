Кабмін створить Службу фінансових розслідувань замість податкової міліції

Кабінет міністрів України має намір до кінця поточного року сформувати Службу фінансових розслідувань, яка акумулює функції податкової міліції, а також економічних підрозділів силових структур, включаючи Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман під час урядового семінару «Економічний розвиток регіонів: стратегія і інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу»? повідомляє УНІАН.

«У цьому році, до кінця року, ми створимо Службу фінансових розслідувань», – сказав Гройсман.