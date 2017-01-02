ІТ-волонтери спільно з Держархбудінспекцією запустили нові послуги на сайті iGov

Українські ІТ-волонтери у співпраці з Державною архітектурно-будівельною інспекцією (ДАБІ) запустили сім нових послуг на онлайн-порталі iGov, повідомив координатор волонтерського проекту iGov Дмитро Дубілет на своїй сторінці в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, тепер в електронному режимі через iGov можна буде внести зміни до зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. Також запущено послугу внесення змін до зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт. Крім того, ІТ-волонтери запустили послуги з внесення змін до зареєстрованого дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту, що належить до IV категорії складності. Також з`явилися послуги видачі дубліката зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт та видачі дубліката зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт. Крім того, на порталі тепер можна замовити видачу дубліката дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту, що належить до IV категорії складності, та видачу дубліката декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

При цьому Дубілет зазначив, що поки ці послуги можна замовити через iGov лише в Дніпрі, а результат отримати або через «Укрпошту», або в Центрі надання адміністративних послуг.

Як повідомлялося, у червні 2015 року команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України змогли отримувати державні послуги в електронному форматі без особистої взаємодії з держорганами.