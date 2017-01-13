Губернатор Закарпаття закликає Львівщину обмежити рух вантажівок на трасі «Київ – Чоп»

Незважаючи на обмеження руху великовагового транспорту по трасі «Київ – Чоп», яке Закарпатська область ввела в п’ятницю 13 січня, з 12.00, Львівська область і далі безперешкодно пропускає фури в бік Закарпаття через Латірський перевал. У результаті на межі Львівської та Закарпатської областей утворилися автомобільні затори.

Про це повідомляє на своєму сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Він зазначає, що траса із закарпатського боку прочищена, однак трафік по ній обмежений через складні погодні умови. Великовагові автомобілі, що заїжджають на Закарпаття з Львівщини, не можуть їхати вглиб області в звичайному режимі, більш того – вони перешкоджають нормальному проїзду легковиків, рух яких не обмежувався. Геннадій Москаль закликає львівських сусідів обмежити рух великовагового транспорту по трасі «Київ – Чоп» так само, як Закарпаття обмежило рух вантажівок на початку тижня після введення аналогічного обмеження Львівською областю. Відповідний лист автодорожніх служб уже направлений у Львівську область.

– Я розумію, що Львівщина менше потерпає від негоди, і проїзд там більш-менш вільний, – заявляє Москаль. – Однак у подібних ситуаціях слід діяти в унісон і допомагати один одному, а не створювати проблеми.

Голова ОДА також доручив обласним автодорожникам та рятувальникам мобілізувати всі наявні засоби для розчищення, підсипки доріг та буксирування фур, що застрягли на підйомах, серпантинах та перевалах.

Станом на 15.30 13 січня, затор на Абранському та Латірському перевалах (траса «Київ – Чоп» на межі Львівщини та Закарпаття) вдалося ліквідувати, однак пік опадів ще попереду. Закарпатська ОДА повторно закликає водіїв бути максимально обережними на дорогах і по можливості утриматися від поїздок у високогір’я протягом п’ятниці вечора та суботи.