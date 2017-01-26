Гройсман приїде до Львова «розбиратися» з львівським сміттям

У п’ятницю, 27 січня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман приїде до Львова, щоб обговорити проблему вивезення сміття.

Детальнішу програму візиту Володимира Гройсмана наразі не розголошують, повідомляє Zaxid.net з посиланням на власні джерела.

Додамо, що сьогодні Андрій Садовий заявив, що звернувся до прем’єр-міністра України щодо проблем з вивезенням сміття зі Львова.

Як повідомлялося, після зустрічі з Володимиром Гройсманом голова ЛОДА Олег Синютка визначив чотири полігони в області, які приймуть львівське смітття. Однак термін дії договору становитиме лише один тиждень, тому місто продовжує шукати полігони, які погодяться прийняти сміття зі Львова.