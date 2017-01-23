Гривня зміцнилася до долара

У понеділок, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,30/27,35 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 29,2901/29,3438 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4593/0,4607 грн/рубль. За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,3477 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 148 угод на суму 57,9 млн дол. Як повідомлялося, у п’ятницю, 20 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,39/27,44 гривні/долар. Котирування гривні до євро на рівні 29,11/29,28 гривні/євро, до російського рублю – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.