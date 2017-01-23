Гривня на міжбанку на середину торгів встановилася на рівні 27,22/27,26 грн/дол.

24 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,22/27,26 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,2424/29,2790 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 27,2345 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 168 угод на суму 84,82 млн дол.