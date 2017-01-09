«Гірники» переїжджають зі стадіону «Арена Львів»

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» – «Сельта» відбудеться у Харкові.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє Zaxid.net.

«Рішення прийнято. Остаточно. Ліга Європи. «Шахтар» – «Сельта». Харків, 23 лютого. Матчі Ліги Європи 2017 пройдуть у нас (сподіваюся, що саме матчі). Також продовжуємо робити все, щоб у вересні в Харкові відбувся відбірковий матч ЧС-2018 Україна – Туреччина», – написала Юлія Світлична.

На початку грудня 2016 року УЄФА дозволив Харкову проводити міжнародні матчі. До слова, донецький клуб офіційно не підтвердив рішення про проведення матчу Ліги Європи у Харкові.

Нагадаємо, що з 2014 року донецький «Шахтар» грав більшість матчів чемпіонату України на «Арені Львів», а також проводив усі єврокубкові поєдинки у Львові. Живе і тренується команда у Києві.

Після того, як у вересні 2016 року «гірники» зібрали аншлаг на стадіоні «Металіст», керівництво донецької команди задумалось про повний переїзд команди до Харкова. Тим більше, що з припиненням існування ФК «Металіст» місцевий стадіон у поточному сезоні перебував без постійних ігор.