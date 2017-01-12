Фонд гарантування з 16 січня продовжить виплати вкладникам «Дельта Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 16 січня продовжить виплати коштів вкладникам ліквідовуваного «Дельта Банку».

Як повідомляється на сайті фонду, вкладники банку зможуть звернутися за відшкодуванням до 24 лютого 2017 року включно до установ державного «Укргазбанку».

Фонд нагадав, що відшкодування виплачується в розмірі вкладу, включаючи нараховані відсотки на момент введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.

Довідка. Фонд гарантування приступив до ліквідації «Дельта Банку» – найбільшого неплатоспроможного банку – 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун із часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) із часткою в 29,39%.